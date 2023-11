Roma, obiettivo sostenibilità: ecco l’innovativa strategia della società

Il club è pronto ad utilizzare lo sport per creare impatto positivo per la comunità, l'ambiente e la generazione futura. La Ceo giallorossa, Lina Souloukou: "Rafforziamo ulteriormente il nostro impegno"

Redazione

La Roma è pronta a lanciare una nuova importante strategia per raggiungere una sostenibilità a lungo termine, mediante un costante percorso di sviluppo. La società giallorossa, infatti, è il primo club a collaborare con la Uefa per dare vita ad una strategia di sostenibilità 2030 (Strength through Unity) che ha come pilastri fondamentali, la comunità, l'ambiente e la generazione futura. L'intento è quello di usare il potere dello sport con integrità per creare un impatto positivo. Tale strategia è già attiva attraverso alcune campagne, tra cui Amami e Basta, che ha lo scopo di contrastare la violenza contro le donne, Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli, un'iniziativa per supportare i tifosi con disabilità e Outraged, una campagna educativa per sensibilizzare sulle forme di discriminazione in ambito calcistico.

Lina Souloukou, Chief Executive Officer dell'AS Roma, ha espresso questa opinione in merito alla strategia: "Come club, abbiamo dimostrato la forza del nostro impegno a costruire un futuro maggiormente sostenibile, diverso e inclusivo per il nostro sport tramite le partnership con la UEFA, l'ECA, la UNFCCC e l'iniziativa Football for the Goals delle Nazioni Unite. Con la pubblicazione della nostra strategia di sostenibilità, rafforziamo ulteriormente questo impegno e ci assumiamo la responsabilità di influenzare positivamente l'ecosistema calcistico, tramite un'azione mirata e strategica a supporto delle nostre comunità, della generazione futura e dell'ambiente. Sono molto orgogliosa di quello che abbiamo già ottenuto e, in gruppo, continueremo a concentrare i nostri sforzi per generare un impatto sostenibile in tutto quello che facciamo".

