Dybala ricerca la Joya perduta

Paulo Dybala torna in Italia turbato. Gli scontri avvenuti al Maracana tra la polizia brasiliana e tifosi argentini e le due partite non giocate (addirittura in tribuna contro i verdeoro) non lo hanno aiutato a risollevarsi d'animo dopo l'inizio stagionale in chiaro scuro, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Non solo, il ct dell'Albiceleste Scaloni sarebbe in procinto di lasciare la nazionale: “Non ce lo aspettavamo specie dopo una partita così importante. Speriamo possa ripensarci, è stata una sorpresa per tutti noi. Vedremo cosa succederà, adesso torniamo nei nostri club e ci concentriamo sulle nostre squadre. Gli scontri? Quello che è successo è una vergogna, in Brasile capita spesso. Fosse successo in Argentina ci sarebbero state una marea di polemiche”. Insomma liberare la mente non sarà facile, ma dovrà essere la priorità perché Dybala è un elemento cardine nello scacchiere dello Special One.