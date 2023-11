Udinese, Cioffi recupera tutti per la Roma: in gruppo anche Masina

I Friulani avranno la squadra al completo per la sfida ai giallorossi. Sono ritornati in campo, infatti, oltre ai vari nazionali anche Ebosele e il terzino bianconero

Si avvicina sempre di più la sfida di domenica sera all'Olimpico tra Roma e Udinese. Terminata la pausa delle nazionali, entrambe le squadre hanno recuperato i vari giocatori in giro per il mondo. In casa friulana, arrivano buone notizie per mister Cioffi. L'allenatore dei bianconeri, infatti, da quest'oggi ha a disposizione il gruppo al completo. Recuperato pienamente Ebosele, che si candida ad una maglia da titolare contro i giallorossi. In campo anche Adam Masina che dopo gli ultimi acciacchi tornerà tra i convocati, ma partirà dalla panchina.