Maldini: “Quanti ricordi in Nazionale. Totti era un simpaticone nello spogliatoio”

Francesco Totti è conosciuto come un vero e proprio showman, un personaggio abile non solo nel rettangolo di gioco, ma anche fuori dal campo. Anche una leggenda come Paolo Maldini, intervistato al Poretcast di Giacomo Poretti, ha raccontato alcuni aspetti della sua carriera soffermandosi anche sui compagni di squadra più divertenti mai avuti: "Noi calciatori siamo dei matti che si riescono a controllare. Per fortuna le cose che succedono restano nello spogliatoio. Ricordo? In Nazionale Ferrara, i Di Livio, Totti, “c*****i” veri. Ancelotti invece davvero simpatico, con la battuta sempre pronta".