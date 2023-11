Roma, da Aouar a Sanches: i nuovi faticano. Mou può pensare ad una svolta ‘azzurra’

Mou cerca una svolta a centrocampo. Torna Pellegrini e giocherà con Cristante e uno tra Bove e Paredes, se dovesse giocare il 52 saranno tre gli italiani in mezzo al campo

Daniele Aloisi Collaboratore

Finita l’ultima sosta per le nazionali del 2023, riparte la corsa al quarto posto per la Roma. Fino a marzo ci sarà un vero e proprio tour de force tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Mourinho ieri ha ritrovato gran parte dei nazionali e abbraccerà gli argentini nelle prossime ore. Paredes e Dybala dopo l’inferno del Maracanà sono tornati nella Capitale e vogliono essere a disposizione per domenica. A centrocampo lo Special One ha i maggiori dubbi. Renato Sanches si è fermato di nuovo: nulla di grave per lui ma con il portoghese la prudenza è d’obbligo. Aouar fino a questo momento è una delusione ed è rimasto fuori anche nella sfida tra la sua Algeria e il Mozambico. Ad oggi l’unico volto nuovo in mezzo al campo a collezionare tanti minuti è stato Leandro senza convincere a pieno. Tra 'ossessioni' e scommesse i rinforzi estivi non stanno dando i loro frutti. L’ex Juventus si candida per una maglia da titolare nonostante il lungo viaggio ed è aperto il ballottaggio con Bove.

Edoardo con l’Under 21 non ha giocato contro San Marino, ma è partito dal 1’ nella partita con l’Irlanda. Se dovesse giocare il numero 52 il centrocampo della Roma sarà esclusivamente a tinte azzurre con due su tre romani e romanisti. Infatti, gli altri sicuri del posto sono Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini. Inoltre sulla sinistra ci sarà anche Spinazzola. Un messaggio per Spalletti? Difficile dirlo, ma il ct della Nazionale avrà sicuramente un occhio di riguardo per la partita di domenica. Cristante ha già il biglietto per la Germania mentre gli altri dovranno sudarsi la convocazione. Il centrocampo italiano in una big avrebbe fatto sicuramente molto piacere a Roberto Mancini.

Verso Roma-Udinese: difesa obbligata e Big Rom davanti — Contro l’Udinese centrocampo torna Pellegrini e giocherà con Cristante e uno tra Paredes e Bove. A sinistra Spinazzola è in vantaggio su Zalewski, ma l’esterno polacco sta ritrovando fiducia dopo le ottime prove con la Polonia. A destra Karsdorp è più riposato rispetto a Kristensen e Celik che hanno giocato con le rispettive nazionali. Dietro Mourinho non ha scelta: Rui Patricio in porta (giovedì invece toccherà a Svilar) e davanti al portoghese i soliti Mancini, Llorente e Ndicka.

Davanti Lukaku non si tocca. Chi ci sarà al suo fianco? Paulo Dybala dopo le due esclusioni contro Uruguay e Brasile vuole tornare a sorridere. L’Udinese è tra le sue vittime preferite (10 gol e 7 assist). Dal 2004 solo Francesco Totti (20 contro il Parma) e Domenico Berardi (18 contro il Milan) hanno preso parte a più reti contro una singola avversaria in Serie A. Le alternative sono Belotti e Azmoun. José scioglierà gli ultimi dubbi nella rifinitura di domani.

Roma-Udinese, probabili formazioni — Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes/Bove, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku Allenatore: Mourinho.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Succes. Allenatore: Cioffi.

