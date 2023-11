L’ora del capitano. Roma, sorridi: torna Pellegrini per la rincorsa alla Champions

Dopo un mese e mezzo Lorenzo torna e domenica contro l'Udinese giocherà con Dybala

Redazione

C'è un momento nella vita di ognuno in cui si aspetta un clic, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Quella cosa che scatta e che magari, se nonti proietta nel futuro - che resta sempre una terra straniera - almeno ti fa tornare fra le braccia confortevoli di un passato accogliente. Ecco, adesso è il momento nel quale Lorenzo Pellegrinivorrebbe sentire l'ingranaggio della sua stagione muoversi, ruotando finalmente nel senso giusto. Pensateci. Solo il 15 marzo scorso, nell'elegante sala stampa della Real Sociedad, a San Sebastiano, il capitano della Roma pronunciava queste parole: "Non sono soddisfatto di questa stagione, posso e devo fare di più".

Ebbene, appena otto mesi più tardi, dopo che la stagione ha consumato più o meno un terzo delle partite riservate ai giallorossi, quel passato criticabile appare gia come un mezzo paradiSO. Lui e Dybala - Come si vede dai dati che pubblichiamo accanto, infatti, il centrocampista quasi un quarto di minuti in meno rispetto al 2022, perdendo un terzo delle partite e, naturalmente, vedendo il suo contributo alla squadra scemare soprattutto dal punto di vista degli assist. Il tutto proprio quando José Mourinho spesso non ha potuto contare neppure su Paulo Dybala, cioè gli unici due - a detta dell'allenatore portoghese - di cucire la mediana con l'attacco, regalando anche fantasia alla manovra.

Comunque, se l'argentino oggi sarà a Trigoria con un chiaro programma nella testa ("Ora devo concentrarmi sulla Roma"), la buona notizia per lo Special One è che domenica contro l'Udinese anche Pellegrini tornerà a disposizione per riprendersi quel posto da titolare che gli spetta di diritto. D'altronde, in vista anche degli impegni ravvicinati che attendono i giallorossi fra campionato e Coppe, c’è davvero bisogno che il capitano torni al suo posto, pur con tutte le cautele del caso riguardo la sua gestione.

