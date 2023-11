Dalla Turchia: Spinazzola nel mirino del Galatasaray. Contatti pronti per gennaio

Il terzino giallorosso non sta vivendo un bel momento e la società giallorossa non sembra essere intenzionata a rinnovargli il contratto in scadenza. Il club turco preme per averlo sin da subito

Non è sicuramente una grande stagione quella appena iniziata per Leonardo Spinazzola con la maglia della Roma. Il terzino giallorosso, tra infortuni e prestazioni opache, sta offrendo un rendimento molto lontano rispetto a quello degli anni passati e il suo futuro è in bilico. Come riportato dal portale turco Sporx, il Galatasaray vuole fare sul serio per portarsi a casa il giocatore di Mourinho. L'obiettivo è quello di provarlo ad avere sin da gennaio, ma in questo caso la Roma dovrebbe immediatamente cautelarsi con un sostituto. Spinazzola ha il contratto in scadenza al termine della stagione e dalla società non arrivano cenni di rinnovo. Per questo motivo le quotazioni del Galatasaray crescono e già nelle prossime settimane si tenterà di aprire i contatti con calciatore e club.