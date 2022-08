Roma, ora le cessioni (e Belotti) si complicano. Di Maria out con i giallorossi

Chi invece potrebbe lasciare la Roma a titolo definitivo è Devid Bouah, terzino classe 2001 finito nel mirino del Venezia. Per Mourinho, però, c'è anche e soprattutto da pensare al campo e al prossimo impegno contro la Cremonese all'Olimpico. I grigiorossi arrivano dal ko in casa della Fiorentina con l'erroraccio di Radu: oggi la società ha mostrato tutta la sua vicinanza al proprio portiere sui social. All'Olimpico non ci sarà l'ex Lazio Gonzalo Escalante, squalificato dopo il rosso al 'Franchi'. Per la Roma il 27 agosto sarà poi già tempo di big match, all'Allianz contro la Juventus che però - a meno di clamorosi recuperi - non avrà a disposizione Angel Di Maria che si è infortunato ieri sera col Sassuolo. Infine, bella soddisfazione per Nicola Zalewski che è stato inserito nella lista dei 60 candidati al Golden Boy 2022.