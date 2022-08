Kluivert rifiuta un’altra offerta: vuole il Fulham. E il Bologna molla Shomurodov

Le cessioni bloccano gli ultimi colpi della Roma. In primis Belotti, che non trova ancora strada libera per firmare con i giallorossi a causa delle mancate uscite di Shomurodov e Afena-Gyan, così come Justin Kluivert. L'olandese sembra sulla carta il giocatore più vicino a salutare, ma col Fulham non è ancora arrivato l'accordo. Intanto a Trigoria - come scrive 'Il Tempo' - è arrivata anche un'altra offerta per il classe '99, stavolta convincente per i giallorossi. Ma a scartarla è stato lo stesso giocatore, che ha da tempo l'intesa con il Fulham, tra alto ingaggio e commissioni. Nel frattempo Diawara sembra destinato a rimanere un peso per la Roma. Nel frattempo il Bologna sembra aver abbandonato la pista Shomurodov dopo la lunga trattativa per cui per non si è andati a dama. E per il momento non ci sono neanche offerte per Afena-Gyan da Salernitana e Sassuolo che hanno solo effettuato dei sondaggi.