Golden Boy 2022, tra i 60 candidati c’è anche Zalewski. La Polonia: “Congratulazioni”

Nicola Zalewski è stato inserito nella lista dei 60 candidati al Golden Boy 2022. Il premio, organizzato da Tuttosport, è giunto alla ventesima edizione. Questo è il comunicato della Roma: "Sono arrivati a 60 i nomi dei candidati per la ventesima edizione del premio Golden Boy 2022, organizzato da Tuttosport. Nell’elenco dei pretendenti – inizialmente formato dai migliori 100 calciatori under 21 del pianeta – è presente il talento giallorosso Nicola Zalewski, classe 2002, che in giallorosso ha finora collezionato 26 presenze tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee. A metà di ogni mese la lista verrà ridotta di 20 unità fino ad arrivare, il 15 ottobre, ai 20 nomi finali, dai quali uscirà il vincitore. Il detentore in carica del 2021 è Pedri del Barcellona".