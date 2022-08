Mercato, dall’Inghilterra: il Fulham accelera per acquistare Kluivert dalla Roma

Nelle ultime ore il Fulham ha accelerato la trattativa per portare Justin Kluivert dalla Roma in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Dailymail, infatti, i bianconeri stanno continuando a parlare con il club giallorosso per cercare di acquistare l'esterno olandese. Per ora il Fulham è disposto ad offrire poco più di 9 milioni di euro per prendere il giocatore a titolo definitivo ed i prossimi giorni saranno decisivi per capire l'esito della trattativa. Anche l'allenatore del club inglese, Marco Silva, sta spingendo per avere al più presto rinforzi in attacco viste le prime due partite di Premier League in cui il Fulham ha collezionato solamente 2 punti.