Roma, la Juventus è sempre interessata a Zaniolo

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora in bilico, ma sembra sempre più probabile la sua permanenza a Roma. Nelle ultime ore, riporta gazzetta.it, per la Juventus potrebbe tornare d'attualità l'interesse per il numero 22 giallorosso. Dopo l'esordio in campionato con la vittoria per 3-0 contro il Sassuolo, i bianconeri continuano a lavorare sul mercato per regalare gli ultimi colpi a Massimiliano Allegri. L'esterno d'attacco della Roma è stato un obiettivo per tutta la sessione estiva e potrebbe tornare di moda.