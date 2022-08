Juventus, lesione all’adduttore per Di Maria: salta la Roma

La Juventus perde i pezzi in vista della sfida contro la Roma. Uno dei colpi di mercato dei bianconeri, Angel Di Maria, era uscito dal campo nel corso del secondo tempo della sfida vinta per 3-0 con il Sassuolo per un problema muscolare. Oggi gli esami svolti dal calciatore argentino hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra e tra 10 giorni farà altri accertamenti. L'esterno offensivo della Juve, quindi, salterà la terza giornata di campionato con i giallorossi, in programma sabato 27 agosto alle 18:30.