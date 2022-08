Mercato Roma, oggi giorno decisivo per ingaggiare Belotti: la situazione

Oggi ci dovrebbe essere un nuovo incontro tra giallorossi e Bologna per chiudere l'affare Shomurodov

Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la Roma per cercare di ingaggiare Andrea Belotti. L'ex attaccante del Torino sta attendendo il via libera da parte dei giallorossi per unirsi alla squadra di José Mourinho (l'accordo con il giocatore c'è da tempo, un triennale da poco meno di 3 milioni di euro annui a salire) ed ha comunicato al club giallorosso che avrebbe aspettato fino ad oggi prima di ascoltare seriamente altre offerte come quella del Galatasaray.

Per ottenere questo via libera, la Roma ha bisogno di fare spazio in attacco e cedere uno tra Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan. In particolare, per l'uzbeko, oggi ci dovrebbe essere un nuovo incontro tra il club capitolino e il Bologna per cercare di chiudere l'affare in maniera definitiva.

Mou continua a spingere

Intanto Mourinho ha fatto capire chiaramente alla società che serve un giocatore del calibro della punta azzurra parlando dopo il match vinto con la Salernitana ai microfoni di Roma Tv: "Matic e Wijnaldum hanno finito la partita, non come volevamo noi. Perché volevamo un attaccante fresco che arriva e subito fa il secondo gol e finisce la partita".

Il tecnico portoghese vuole quindi attaccanti più pronti di Shomurodov e Felix, che abbiano le caratteristiche di chiudere le partite, di prendere in mano e far salire la squadra da subentrati nei momenti di difficoltà. Il Gallo sarebbe anche il giocatore ideale per far rifiatare Abraham in alcuni match senza far rimpiangere troppo la qualità dell'inglese.

