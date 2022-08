Cremonese, il club sta con Radu: “Siamo uniti sia in campo che fuori”

"Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo è rivolto sempre a tutta la squadra. Perchè tale siamo, uniti sia in campo che fuori dal campo. L’abbiamo scritto dopo la gara: abbiamo perso da squadra, vinceremo da squadra". Questo è il messaggio lanciato sui social dal profilo ufficiale della Cremonese dopo gli errori di Ionut Radu nella gara di Serie A persa 3-2 contro la Fiorentina .

La formazione di Massimiliano Alvini lunedì alle 18:30, per la seconda giornata di campionato, affronterà la Roma di José Mourinho allo Stadio Olimpico. I giallorossi arriveranno a quella sfida dopo il successo in trasferta per 1-0 contro la Salernitana.