Giudice Sportivo, sanzione per Escalante: out in Roma-Cremonese

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte sulla prima giornata di campionato. Nessun provvedimento adottato nei confronti della Roma per l'introduzione ed utilizzo nell'impianto sportivo di materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala) da parte dei tifosi. Si registra la prima sanzione per Nemanja Matic e Chris Smalling, entrambi ammoniti nel corso di Salernitana-Roma. Un turno di squalifica, invece, per Gonzalo Escalante: il centrocampista è stato espulso durante Fiorentina-Cremonese e, quindi, salterà la seconda giornata di Serie A contro i giallorossi, in programma lunedì 22 alle 18:30 all'Olimpico.