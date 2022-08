Mercato LIVE Roma: c’è l’ok di Kluivert al Fulham. Juve vigile su Zaniolo

Tutti gli aggiornamenti LIVE del mercato della Roma. Gira tutto intorno alle cessioni giallorosse, da Shomurodov ad Afena-Gyan che dovrebbero dare il via libera all'arrivo di Andrea Belotti. Nel mentre, Tiago Pinto studia sempre la pista per un difensore centrale e continua a trattare col Fulham per il trasferimento di Justin Kluivert.