Dybala a Capri, Vina e Ibanez ad Amalfi: il Ferragosto dei giocatori della Roma

Dopo la vittoria contro la Salernitana di domenica sera, José Mourinho ha concesso due giorni di riposo alla Roma prima della ripresa degli allenamenti nella giornata di domani in vista della sfida contro la Cremonese in campionato. I giocatori giallorossi, quindi, ne hanno approfittato per passare il Ferragosto con le famiglie, amici, mogli e fidanzate. Dybala è andato a fare una gita romantica in barca a Capri con la sua fidanzata Oriana Sabatini pubblicando un post sul proprio profilo ufficiale Instagram con questa didascalia: "Buon Ferragosto amici miei".

"Uscita a quattro", invece, per Vina e Ibanez: i due difensori sono andati ad Amalfi con le proprie fidanzate pubblicando sui profili social alcune foto e storie in barca con viste mozzafiato sullo sfondo. Zalewski è rimasto nel Lazio, precisamente all'isola di Ponza, dove il giocatore ha passato il 15 di agosto insieme ad alcuni amici.

Ferragosto più tranquillo per capitan Pellegrini e Mancini: il primo è stato a casa per festeggiare i tre anni della figlia Camilla, il secondo è andato a Forte dei Marmi per rilassarsi. Toscana anche per Cristante che dopo il gol contro la Salernitana ha passato la festività con il morale altissimo.

Spinazzola è andato in Umbria con la moglie Miriam Sette per mangiare alcune prelibatezze della regione del centro Italia. Ferragosto in famiglia, invece, per Rui Patricio. Il portiere giallorosso ha passato il 15 di agosto a casa con i figli dilettandosi nella preparazione della pizza, come testimoniato da una storia Instagram della moglie Joana Pereira.

