Matic si rilassa con la moglie in giro per Roma

Nemanja Matic si rilassa prima della ripresa degli allenamenti. Durante l'ultimo giorno libero concesso da José Mourinho il centrocampista della Roma, in compagnia della moglie, è rimasto nella Capitale e ne ha approfittato per ammirare i monumenti della città eterna. Aleksandra ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto davanti all'Altare della Patria a Piazza Venezia insieme al calciatore serbo, che ha esordito con la maglia giallorossa nella gara vinta contro la Salernitana.