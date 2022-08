Mercato Roma, dalla Turchia: se parte Zaniolo pronto Asensio del Real Madrid

Asensio vuole partire per trovare più spazio anche in vista del Mondiale in Qatar del prossimo novembre

La Roma è interessata a Marco Asensio del Real Madrid in caso di partenza di Nicolò Zaniolo (che ad oggi è molto difficile). Secondo quanto riportato dal cronista turco Ekrem Konur il club giallorosso avrebbe chiesto informazioni ai Blancos circa la situazione dell'attaccante spagnolo. Il giocatore è ai vertici della rosa e fuori dal progetto di Carlo Ancelotti che per ora non gli ha concesso un solo minuto nelle due partite ufficiali giocate dal Real Madrid. Asensio, dunque, vuole partire per trovare più spazio anche in vista del Mondiale in Qatar del prossimo novembre.