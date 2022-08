Mercato Roma, Bouah nome caldo per il Venezia

Devid Bouah potrebbe lasciare la Roma. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il terzino classe 2001, con il contratto in scadenza nel 2024, sarebbe un nome caldo per rinforzare il Venezia. La società che milita in Serie B vorrebbe acquistarne il cartellino a titolo definitivo. Il giovane ha totalizzato 43 presenze con la Primavera giallorossa ma non è mai riuscito a giocare in Serie A con la Roma.