Roma, nel mirino N’Dicka e Firmino. Friedkin licenzia il Ceo Berardi

Dopo la vittoria per 3-0 con l'Udinese, i giallorossi preparano il match di ritorno di Europa League contro il Feyenoord. Bisognerà mettercela tutta per ribaltare il risultato ed approdare in semifinale

Roma, dopo Auoar, si punta a N’Dicka e Firmino. Anche loro potrebbero arrivare a parametro zero.

E mentre la stagione è nel suo momento più caldo, si scalda anche il calciomercato. Dopo il colpo Aouar, che ha già svolto le visite mediche, i giallorossi potrebbero tentare di portare a Trigoria, sempre a parametro zero, N’Dicka e Firmino. Inoltre, si torna a parlare di Frattesi: su di lui ora non c’è solo la Juve, ma anche il Brighton. Notizia dell'ultima ora: il club ha sollevato dagli incarichi Pietro Bererdi. Recentemente indagato per il caso plusvalenze sospette, è stato allontanato per visioni differenti rispetto a quelle del presidente Dan Friedkin