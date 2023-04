Notte da capitano: l’appoggio dei tifosi, il penalty ceduto, poi il gol sotto la Sud

"Nel bene o nel male... il capitano rimane tale". La Curva Sud ha scelto da che parte stare, quella di Lorenzo Pellegrini. E miglior decisione non poteva prenderla perché dopo il dramma di Rotterdam è stato lui ad aver preso per mano la squadra contro l'Udinese, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Nella sua centesima partita da capitano della Roma ha calciato l'angolo che ha portato al rigore e ha segnato la rete del 2-0 su assist di Belotti. Era reduce da un giovedì nero dopo il rigore sbagliato a Rotterdam contro il Feyenoord. Avrebbe avuto la possibilità di riscattarsi calciandone un altro ieri con i bianconeri, ma ha scelto di farsi da parte. Una decisione che non è stata presa sul momento, ma pianificata nei giorni scorsi in allenamento. Cristante già sapeva che qualora l'arbitro decretasse la massima punizione, sarebbe stato lui ad andare sul dischetto. Così è stato, ma ha sbagliato. Ha colpito il palo, ma fortuna ha voluto che ci fosse Bove pronto a ribadire la palla in rete. E fa tutta la differenza del mondo, perché un rigore sbagliato e poi segnato da un altro compagno non alza un polverone di polemiche e insulti. Lorenzo ha incassato critiche a non finire anche per la stagione sottotono che sta condu-cendo. Lui ha scelto di restare in silenzio, Mourinho lo ha supportato rimettendolo titolare ieri sera e ha avuto ragione.