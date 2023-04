Paulo mette nel mirino il Feyenoord. Tammy cerca un posto da titolare

Paulo Dybala ci prova, con buone speranze di riuscirci, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Tre giorni alla sfida di ritorno contro il Feyenoord, le condizioni fisiche della Joya migliorano a tal punto che l'argentino inizia a dispensare sicurezza anche a Trigoria, certo di potersi mettersi a disposizione per la gara più (o una delle) importante della stagione. Mou ha bisogno del suo miglior marcatore per tentare la rimonta contro gli olandesi e guadagnare la semifinale, che risulta difficile ma non impossibile. Paulo (ieri in tribuna all'Olimpico) ha segnato quindici reti in questa stagione, tre in Europa League, l'ultima al Salisburgo circa due mesi fa. E proprio quanto accaduto in Austria, nella partita d'andata, lascia ben sperare in vista di giovedì. All'epoca Paulo fu costretto a restare negli spogliatoi per un sovraccarico muscolare. Anche il prologo che precedette il match di ritorno fu caratterizzato da dubbi visto che il calciatore non si allenò fino alla vigi-lia, svolgendo soltanto. lavoro individuale. Il giorno della partita era però regolarmente in campo, lasciando il segno con il gol qualificazione del 2-0. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto sabato che hanno escluso la lesione lo fanno stare più tranquillo. Oggi proseguirà nel lavoro a parte, seguendo la tabella stilata per lui dallo staff medico giallorosso. A proposito di gol e di attaccanti: contro il Feyenoord Abraham ci sarà. A Rotterdam ha riportato la lussazione della spalla destra. Tammy sta meglio, ha escluso l'intervento chirurgico, e ieri sera ha dato la sua disponibilità per sedere in panchina.