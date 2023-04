Roma-Feyenoord, le forze dell’ordine monitorano i social

C'è massima attenzione da parte delle forze dell'ordine in vista di Roma-Feyenoord, gara di ritorno dei quarti di Europa League in programma giovedì sera all'Olimpico, come riporta l'ANSA. Controlli e schieramento massiccio di uomini già nei prossimi giorni sia nel perimetro del centro storico che nelle stazioni, caselli autostradali e aeroporti. Verranno, inoltre, monitorati i social dove già da alcuni giorni sono comparsi messaggi minacciosi da parte di alcune frange ultras. Su Telegram, in particolare, sono comparse foto di tifosi olandesi che in queste ore starebbero raggiungendo Napoli in occasione del ritorno di Champions League in programma domani allo stadio Maradona tra gli azzurri e il Milan. Si tratterebbe di un centinaio di ultras, gemellati con i tifosi partenopei, che già nella giornata di mercoledì potrebbero poi arrivare a Roma. Osservate speciali le zone intorno alla stazione Termini, gli alberghi, le aree intorno a piazza del Popolo, piazza di Spagna, del Tridente e quelle dell'Olimpico.