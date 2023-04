La corsa Champions e gli scenari. Occhio al quarto posto, potrebbe non bastare

La Roma è terza da sola in classifica dopo un turno favorevolissimo: ha 3 punti di vantaggio sul Milan e 5 sull'Inter. Ma per essere sicuri di giocare la prossima Champions League, attenzione, i giallorossi non solo devono sperare che venga confermato il -15 della Juventus ma potrebbero anche dover restare nelle prime 3. Perché la 4a classificata sarebbe "retrocessa" in Europa League se due squadre italiane conquistassero sia la Champions sia l'Europa League, come riporta Massimo Perrone su Il Corriere della Sera. Esempio: una fra Inter e Milan vince la Champions, la Juventus vince l'EL e la Serie A finisce con Napoli, Lazio, Atalanta e Roma nell'ordine nei primi 4 posti.