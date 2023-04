Trigoria, ripresa in vista del Feyenoord: Dybala a riposo, ma c’è ottimismo

Sarà decisivo un provino mercoledì per testare le condizioni dell'adduttore. Ma la Joya almeno in panchina ci sarà. Tutto ok per Wijnaldum

Archiviata col sorriso la partita con l'Udinese la Roma ha già iniziato ad allenarsi a Trigoria in vista dell’impegno di giovedì contro il Feyenoord. Divisione in due gruppi: lavoro di scarico in palestra per i titolari di ieri mentre gli altri si sono allenati sul campo. Ancora a riposo Dybala, ma le sensazioni su un suo recupero sono positive. Sarà decisivo un provino mercoledì per testare le condizioni dell'adduttore. Ma la Joya almeno in panchina ci sarà. Nessun timore per Wijnaldum uscito ieri per una contusione all'occhio. Contro gli olandesi l'unico certo di non restare fuori è Solbakken, escluso dalla lista Uefa.