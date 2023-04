Roma, l’Olimpico è un fortino: in Europa nessuno fa meglio dei giallorossi in casa

Ieri un altro sold e una spinta d'amore incredidile. Nei match casalinghi gli uomini di Mourinho si trasformano e giovedì serve la spinta di tutti per la rimonta col Feyenoord

Casa dolce casa, la Roma non sbaglia all'Olimpico e mette al tappeto l'Udinese. Serviva una reazione davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta con Feyenoord e i giallorossi hanno risposto presente. Nel 2023 l'impianto casalingo è diventato un vero e proprio fortino. La squadra di Mourinho è quella che ha raccolto più punti in match in casa nei maggiori cinque campionati europei (21 in 8 gare). L'unica sconfitta è arrivata contro il Sassuolo. Giovedì ci sarà l'ennesimo sold out e la Roma verrà travolta dall'amore dei suoi tifosi. Servirà una rimonta e con questi dati all'Olimpico nulla sembra impossibile. Mourinho ci crede e inizia ad annusare la sua 12esima semifinale europea.

Per tagliare questo traguardo sarà importante anche non subire gol. Il pacchetto arretrato sforna sempre ottime prestazioni e nel nuovo anno ha mantenuto nove volte la porta inviolata. È la migliore in Serie A. Ieri oltre all'ottima gara di Smalling e compagni il clean sheet è arrivato grazie a Rui Patricio che ha neutralizzato il calcio di rigore a Pereyra. Anche in Europa nel 2023 l'Olimpico è stato decisivo. Vittorie per 2-0 contro Salisburgo e Real Sociedad, i tifosi si augurano di vivere un'altra notte magica.

Verso Roma-Feyenoord: l'Olimpico è il fattore per la rimonta — La Roma giovedì avrà uno stadio intero pronto a sostenere gli uomini di Mourinho. Non ci sarà la tifoseria ospite e i Distinti Nord ovest saranno riservati ai romanisti. La rimonta è difficile, ma non impossibile. José si affida ai suoi uomini migliori e spera di recuperare Dybala. Ieri in conferenza stampa ha dichiarato di essere fiducioso per il suo ritorno in campo. Intanto sono arrivate ottime risposte da Pellegrini e Abraham. I due l'anno scorso furono decisivi nel cammino europeo e ora vogliono conquistare di nuovo la scena. A centrocampo spazio a Matic dal 1'. Sulla sinistra tornerà Spinazzola, mentre in difesa ci sarà Ibanez al posto di Llorente. Lo spagnolo sta stupendo tutti, ma il titolare in difesa resta l'ex Atalanta.