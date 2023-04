Mercato, la Roma ci prova per Firmino: lo vuole anche l’Inter per il dopo Lukaku

Un'altra bollente estate di calciomercato sta per iniziare e la Roma ad oggi è tra le società più attive. Pinto sta lavorando sui giocatori in scadenza e dopo aver trovato l'intesa con Aouar punta a N'Dicka e Firmino. Il brasiliano lascerà il Liverpool, ma la concorrenza è tanta. Secondo La Gazzetta dello Sport il centravanti è sotto la lente d'ingrandimento dell'Inter. I nerazzurri saluteranno Lukaku e sono a caccia di un attaccante. Piace anche Retegui. Il belga tornerà al Chelsea e nei giorni scorsi si era parlato di un possibile interessamento dei giallorossi. La trattativa è complicata ma un ritorno di Abraham in Premier League potrebbe aprire scenari interessanti.