Cede il rigore e segna in contropiede. La Sud esalta capitan Pellegrini

L'indice rivolto verso la Sud. A ringraziare la sua gente. E poi l'abbraccio con Mourinho. Lorenzo Pellegrini in tre giorni si mette alle spalle tutti i brutti pensieri degli ultimi giorni, scrive Marco Juric su La Repubblica. Il rigore sbagliato a Rotterdam e le critiche. Con il gol della sicurezza contro l'Udinese, segnando su azione in campionato un anno e mezzo dopo l'ultima volta. "Nel bene o nel male un capitano rimane tale". L'incoraggiamento dopo l'errore di Rotterdam era arrivato dalla curva Sud ad inizio partita, con uno striscione che lasciava ben poco all'interpretazione. Ma forse il ricordo era troppo fresco per rimettersi in gioco a pochi giorni da quel brutto ricordo. Da qui il via libera a Cristante per tirare il rigore nel primo tempo. Con la soddisfazione di una classifica sempre più sorridente. Terzo posto in solitaria e allungo sulle pretendenti al posto Champions . Tre punti dal Milan e cinque dall'Inter , con entrambi gli scontri diretti ancora da giocare, in casa. .