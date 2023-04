Mourinho spera di riavere Dybala

Comincia il conto alla rovescia per la gara di ritorno contro il Feyenoord, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Già da oggi i giallorossi cominceranno infatti a preparare il match di giovedì prossimo per cercare una qualificazione in semifinale di Europa League. La gara si giocherà in uno Stadio Olimpico strapieno, ma senza tifosi olandesi. Se il pubblico rappresenterà il dodicesimo uomo, saranno gli undici in campo che dovranno cercare di rimontare l’1-0 subito in una gara d’andata che ha visto i giallorossi fallire un calcio di rigore e colpire una traversa interna. La prestazione della Roma in Olanda ha infatti mostrato una squadra in grado di mettere in difficoltà un Feyenoord che oltre al gol non ha mai realmente impensierito Rui Patricio. Mourinho spera inoltre di recuperare una pedina fondamentale dell’attacco giallorosso: Dybala. La sensazione avuta al momento dello stop di giovedì scorso ha infatti lasciato spazio a un cauto ottimismo. Le condizioni della “Joya” saranno valutate di giorno in giorno, ma la volontà del giocatore è quella di giocare la sfida di ritorno contro il Feyenoord. Una volontà che farebbe comodo anche alla manovra offensiva della Roma.