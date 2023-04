Frattesi, non solo Juve e Roma: il Brighton prepara l’assalto

Un eventuale asta potrebbe essere comunque positiva per la Roma che deve incassare il 30% dalla cessione del centrocampista. De Zerbi lo vorrebbe in Premier

Il Brighton di Roberto De Zerbi punta Davide Frattesi che pian piano si allontana sempre più dalla Roma e sul quale è forte l'interesse della Juventus. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb, dopo i tentativi di gennaio, il club di Premier League tornerà alla carica in estate. Il giocatore è una precisa richiesta del tecnico e i contatti tra le parti già sono stati avviati, nonostante la priorità del ragazzo sia rimanere in Italia. La Roma comunque sorride in caso di asta. Il 30% della cifra incassata dal Sassuolo per la sua cessione entrerà infatti nelle casse di Trigoria.