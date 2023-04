Roma, zero di lusso: da Aouar a N’Dicka e Firmino. Pinto va in pressing sul futuro

Il difensore avvistato in Austria, dalle parti della clinica dei Friedkin. Corteggiamenti anche per Grimaldo e Zaha. La Roma sa di doversi muovere in anticipo

“Non possiamo comprare chi vogliamo”, ha detto ieri Mourinho. Il riferimento è ovviamente ai limiti imposti dall’Uefa in tema di Fair play finanziario. Ma anche senza comprare la Roma può arrivare ad obiettivi importanti. L’esempio di Dybala, Matic e Wijnaldum rappresenta una linea guida importante. Lo Mou e lo sa anche Pinto che sta lavorando con ampio anticipo proprio sui parametri zero. Archiviate le visite mediche di Aouar si profila un poker di nomi su cui la Roma è in pressing da tempo. Partiamo dalla difesa che subirà una piccola rivoluzione.

Tre reparti e tanti svincolati — Confermati e rinnovati Smalling e Mancini c’è da decidere il futuro di Ibanez e Llorente: il primo potrebbe essere ceduto per una cifra vicina ai 30 milioni, il secondo sarà riscattato solo se il Leeds dimezzerà le pretese (da 18 a 9-10 milioni). Sostituti? Il nome più vicino è quello di N’Dicka, il francese che ha fatto le fortune dell’Eintracht Francoforte. Rifiutato il rinnovo col club tedesco la Roma è tornata fortemente su un profilo già seguito lo scorso anno. La scorsa settimana N’Dicka sarebbe stato visto in Austria, dalle parti della clinica St. Moritz del professor Aulbauer. E i più attenti sanno che in quella clinica si è operato Zaniolo su consiglio dei Friedkin. Semplice visita visti i recenti problemi muscolari? Può darsi. Ma dubitare è lecito. Spostiamoci sulle fasce. A destra si avvia verso l’uscita Karsdorp.

Serve un terzino di ruolo, e anche qui dal mercato svincolati c’è un nome interessante: Joël Veltman del Brighton. Sempre olandese, proprio come Karsdorp. Ma con caratteristiche diverse. A sinistra tutto dipende dal rinnovo o meno di Spinazzola. Senza la firma di Leonardo si va a caccia di Grimaldo, anche lui in scadenza col Benfica. A centrocampo Aouar è ormai quasi una certezza, il resto dipende dal riscatto di Wijnaldum. C’è l’ok del Psg, ma bisogna trattare lo stipendio col calciatore. Dulcis in fundo l’attacco. Dove gioca Firmino che esce dal Liverpool ed è corteggiato pure dall’Inter. In questo caso decisiva è la presenza in Champions. Occhi pure su Zaha che ha rifiutato le ricche offerte arabe per continuare a giocare in Europa.