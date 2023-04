Roma-Feyenoord, tifosi olandesi a Napoli: pronti a raggiungere la capitale

Lo stop alla vendita dei biglietti, non ferma i tifosi del Feyenoord che giovedì proveranno a raggiungere la capitale in occasione del ritorno di Europa League. Come dimostrano alcune foto sui social, infatti, i supporter della squadra olandese hanno raccolto l'invito di quelli del Napoli e si sono presentati nel capoluogo campano nella serata del 16 aprile. Qui assisteranno probabilmente al match del Maradona contro il Milan, previsto per domani alle 21:00 e valido per i quarti di finale di Champions, per poi spostarsi verso Roma per una "gita" non autorizzata assieme agli ultrà azzurri, ormai noti rivali di quelli giallorossi. La foto sul lungomare di Napoli ha fatto il giro del web, all'incoraggiamento dei tifosi olandesi rimasti in patria, si è aggiunto quello dei sostenitori della Stella Rossa, autori del furto dello striscione dei Fedayn. L'evento ha sollevato l'attenzione delle autorità che hanno alzato l'allerta ai massimi livelli, anche in previsione di inconvenienti che potrebbero avvenire lontano dallo stadio.