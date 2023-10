Roma, Lukaku sempre più giallorosso: “Qui sto bene”. Futuro incerto per Zalewski

Il belga ha spiegato come nella sua scelta di venire nella Capitale abbia influito anche Radja Nainggolan. Il Chelsea, intanto, apre alla cessione a titolo definitivo. Il polacco, invece, è in crisi di prestazioni e c'è l'ipotesi prestito

