Calafiori: “Mourinho mi ha forgiato nel carattere, con Motta provate cose mai viste”

Dal ritiro della Nazionale under 21 è tornato a parlare Riccardo Calafiori. Dopo l'esperienza al Basilea l'ex terzino giallorosso è rientrato in Italia con la maglia del Bologna, giocando addirittura da difensore centrale a quattro. In conferenza stampa il classe 2002 ha parlato anche dei suoi allenatori in giallorosso: "Con Fonseca ho esordito, Mourinhomi ha forgiato dal punto di vista caratteriale, con Thiago Motta ho provato cose che tatticamente non avevo mai visto. Alleniamo la solidità difensiva e in partita si vede: è il segnale di una squadra unita. Ha in comune con Mourinho il fatto che ti chiede il 200% in ogni allenamento e che le scelte le fa guardando al campo. E con Fonseca la capacità di trasmetterti tranquillità nel mandarti in campo". Poi sulle scelte di carriera: "Quella in Svizzera è stata un'esperienza fondamentale per la mia crescita calcistica e personale. Una scelta che rifarei, perché mi ha permesso di avere continuità: cerco sempre di andare in squadre in cui posso avere spazio. Anche in estate ho saputo dell'interesse di club magari più blasonati, ma magari sarei andato a fare la metà delle partite. Ho scelto Bologna, ho firmato per quattro anni e sono contentissimo di giocare per il Bologna".