L’avvio super di Lukaku. Con lui la Roma trova gol a raffica

Lukaku come Batistuta? Per qualcuno si, per qualcun altro ancora no. Di certo a Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, se c’è un campione a cui pensano tutti oggi quando guardano il centra vanti belga è proprio il Re Leone. L’uomo che nel 2000/01 contribuì in modo decisivo alla conquista del terzo scudetto giallorosso. Se poi Romelu sia più forte o più decisivo di Gabriel Omar è anche complicato dirlo, visto che è cambiato tanto. Di certo, però, sono due che hanno avuto un impatto devastante sul Roma. Tanto è vero che con la doppietta segnata domenica scorsa a Cagliari il belga ha segnato cinque gol nelle sue prime sei presenze in Serie A con Roma. E, nell’era dei tre punti a vittoria, tra i giocatori che hanno esordito in giallorosso ce n’è stato solo uno che ha fatto meglio di lui: proprio Gabriel Omar Batistuta.