Roma, Next Generation 2023: Mannini tra i top 60 giovani classe 2006 al mondo

La Roma ha un serbatoio inesauribile che è rappresentato dai suoi tanti giovani che continuano a crescere e a lasciar sperare in futuro sempre più roseo. Il celebre quotidiano "The Guardian" ha realizzato un'accurata selezione dei 60 migliori giovani talenti del calcio mondiale nati nel 2006. In questa speciale classifica piena di grandi promesse, c'è anche il giallorosso Mattia Mannini. Il 17enne, è spesso aggregato in prima squadra e potrebbe essere presto tra i nuovi volti scelti dallo Special One per esordire tra i grandi. Oltre al giocatore della Primavera di mister Guidi, ci sono anche due italiani come Simone Pafundi dell'Udinese e Tommaso Martinelli della Fiorentina.