La Roma dice basta al Secondary Ticketing: disponibile il form per le segnalazioni

La Roma dice stop al Secondary Ticketing, un fenomeno ormai da anni sempre più diffuso nel settore dell'entertainment. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club giallorosso annuncia dei passi concreti per contrastare le rivendite non autorizzate dei biglietti - o bagarinaggio online - con cui gli stessi tifosi romanisti hanno spessissimo avuto a che fare. "Nonostante la Società raccomandi sempre nelle proprie comunicazioni di non rivolgersi a canali di vendita non ufficiali, questi comportamenti illeciti hanno raggiunto il culmine in occasione della finale di Europa League, con maggiorazioni dei prezzi alle stelle. L'AS Roma dice basta. Da oggi, ogni tifoso potrà segnalare comportamenti illeciti sulle piattaforme web che violano i termini e le condizioni di acquisto della nostra biglietteria. Per inviare una segnalazione, sarà sufficiente effettuare il login su My ASR e riempire il form con tutti i dettagli utili ad approfondire la segnalazione", si legge nella nota.