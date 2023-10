Roma, la squadra torna in campo senza i nazionali: in gruppo tanti Primavera

La Roma ha ripreso a lavorare a Trigoria agli ordini di José Mourinho, seppur con tante assenze in gruppo. Sono ben 14, infatti, i giocatori che sono partiti per i rispettivi impegni con i nazionali e dunque l'allenatore portoghese ha fatto di necessità virtù e, come successo anche in passato, ha chiamato diversi giovani della formazione Primavera. Tra tutti, spuntano Francesco D'Alessio e Julen Jon Guerrero. Tra i "big", ancora fuori dai giochi gli infortunati Smalling, Llorente,Renato Sanches, Dybala e Pellegrini. L'obiettivo da parte dello Special One e che questa sosta possa permettere di recuperare almeno qualche elemento in vista delle prossime sfide. Gli indiziati più probabili sono i due centrali difensivi. Il 22 ottobre, all'Olimpico, c'è il Monza.