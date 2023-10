Sabatini: “De Rossi è una persona speciale. L’uomo più leale che ho mai conosciuto”

Walter Sabatini è tornato a parlare di Roma e in particolare di Daniele De Rossi. Lo ha fatto durante il programma "Taconazo" in onda su Cronache di Spogliatoio: "De Rossi è una persona speciale, l'uomo piu leale che ho conosciuto. Vuole bene allo spogliatoio e ai compagni. Un calciatore straordinario e un allenatore straordinario, perché è sempre stato un allenatore". L'ex direttore sportivo giallorosso ha poi proseguito raccontando un aneddoto riguardante il post partita dopo una vittoria a Marassi: "Abbiamo giocato a Genova contro la Samp una delle prime partite 10 partite vinte con Garcia. Vinciamo alla grande la partita. Io passeggiavo fuori lo spogliatoio nervosamente perché la vittoria mi agita quasi quanto la sconfitta. Lui mi incrocia e mi fa "che c'è direttore?". Gli dico "Daniele ma siamo forti?", "Ma che sei matto, non co vedi che le vinciamo tutte?". Lui è così, un euforico, un motivatore".