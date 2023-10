Pruzzo: “Lukaku vale Batistuta, il gol marchio di fabbrica”

L'analisi del Bomber: "L’argentino ok negli spazi, Rom più potente. Averne di giocatori così..."

"Chi preferisco tra Lukaku e Batistuta? Impossibile dirlo, sono due grandi campioni. Batistuta andava a nozze anche negli spazi, era un grande goleador, un centravanti fantastico. Ma Lukaku non mi sembra sia da meno: i gol li ha fatti sempre, rispetto all’argentino magari fisicamente è un po’ più potente ed esplosivo" ha detto Roberto Pruzzo intervistato da Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport .

Quali sono le caratteristiche che li accomunano? "Direi la grande voglia di fare gol e di essere anche d’esempio per i compagni. Un marchio di fabbtrica... Averne di giocatori così. È gente che poi in campo dà fiducia a tutti gli altri, con loro hai quasi la certezza che il gol arrivi da un momento all’altro. Il che, ovviamente, regala serenità a chi sta in campo. È gente positiva. A Firenze, poi, mi raccontano che Bati voleva sempre migliorare, negli anni è riuscito ad affinarsi tecnicamente".