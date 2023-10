Roma, 42 milioni per fare tuo Lukaku: il Chelsea apre all’addio a titolo definitivo

L'attaccante belga si sta trovando bene nella Capitale e non è di certo obbligatoria una sua separazione al termine della stagione. I Blues non ci puntano più e avrebbero già fissato il prezzo per la cessione

La Roma si gode Romelu Lukaku. Le prime uscite in giallorosso dell'attaccante belga hanno fatto letteralmente impazzire i tifosi e il numero 9 si è già caricato l'intera squadra sulle spalle a suon di gol e prestazioni. Come riportato da calciomercato.com, se le cose dovessero continuare così bene fino al termine della stagione, non è escluso che BigRom possa rimanere nella Capitale. Il Chelsea infatti, sembrerebbe avergli chiuso definitivamente la porta di un possibile ritorno e avrebbe già fissato il prezzo per la cessione a titolo definitivo. I blues chiedono 37 milioni di sterline, ovvero 42,7 milioni di euro. Una cifra sicuramente impegnativa per le tasche giallorosse, ma è evidente come Lukaku sia un vero e proprio valore aggiunto per la Roma. Possibili concorrenti potrebbero essere Juventus e Milan, con un occhio anche al mercato arabo. Molto dipenderà anche dai Friedkin, che dovrebbero sborsare una cifra importante per un giocatore che fa la differenza, ma ha anche 31 anni.