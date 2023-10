Totti premiato alla Hall of Fame in Messico: “Grazie Roma, senza te non sarei qui”

Lo storico capitano giallorosso ha ricevuto l'importante riconoscimento insieme a tante altre ex stelle del calcio mondiale come Puyol e Rafa Marquez: "La Roma mi ha supportato in tutto e per tutto"

Serata di gala per Francesco Totti. Lo storico capitano giallorosso è stato ospite, insieme a tante altre leggende del calcio mondiale, alla premiazione dell'International Hall of Fame svoltasi in Messico. L'indimenticabile numero 10, salito sul palco per ricevere il premio, ha voluto dedicare il riconoscimento a chi lo ha accompagnato nella sua carriera così importante: "Un grazie speciale va ai miei ex colleghi della Nazionale ma soprattutto alla Roma, alla mia squadra del cuore. Per 25 anni mi hanno supportato in tutto e per tutto ed è grazie a loro che questa sera sono qua a ricevere questo bellissimo premio". Con Totti, il riconoscimento è stato attribuito anche a calciatori del calibro di Puyol e Rafael Marquez.