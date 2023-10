Roma, Zalewski e il talento perduto: un mese di panchina e il rinnovo che non c’è

L'ultima gara da titolare risale al primo settembre. La Roma sta pensando di cederlo in prestito a gennaio per cercare di rivalutarne il cartellino

Redazione

Gli esterni della Roma hanno ripreso a volare, e a fornire assist. Tutti tranne uno che due anni fa sembrava, invece, il predestinato a ricoprire un ruolo duraturo. Non sta passando inosservata a Trigoria l'involuzione di Nicola Zalewski, bocciato anche dalla Polonia dei grandi e molto lontano dalla possibilità di rinnovare il contratto con la Roma. Un periodo no che a dire il vero inizia timidamente già la scorsa stagione e che ha vissuto in estate un altro episodio "social" poco edificante con il coro pro Vesuvio cantato a squarciagola a Ibiza. Ma la vera crisi è iniziata in campo. Zalewski ha giocato solo due partite da titolare: a Verona (dove è stato sostituito dopo 51') e col Milan per evidente mancanza di concorrenza. Poi tanta panchina e qualche apparizione senza lampi, anzi anche con qualche ombra. Vedi Torino, dove Mancini e Cristante lo hanno rimproverato più di una volta. Tutti gli altri esterni, sia a destra che a sinistra, hanno giocato di più.

Nelle ultime tre partite di campionato non è mai sceso in campo, e con il Servette è stato escluso a sorpresa mentre lo scorso anno era il titolare almeno in Europa League. Il contratto scade nel 2025, lo stipendio dice "appena" 300 mila euro a stagione. Meno di tutti, tranne Bove che però è vicino alla firma da 1 milione. E allora? La Roma vorrebbe rivalutarne il cartellino che due estati fa cantava 25 milioni con tanto di interessamento del Dortmund grazie all'esplosione del ragazzo di Tivoli e alla intuizione di Mourinho. La soluzione di cederlo in prestito a gennaio sembra la migliore, magari in Italia e magari in un club che possa schierarlo nel suo ruolo d'origine: trequartista o ala avanzata. Perché il talento c'è, basta solo ritrovarlo.

