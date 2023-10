Probierz (ct Polonia): “Zalewski vuole riscostruirsi. La Roma apprezzerà”

Michal Probierz, neo allenatore della Polonia, in conferenza stampa ha parlato anche della mancata convocazione di Nicola Zalewski che è stato invece chiamato dalla rappresentativa Under 21: "Abbiamo concordato insieme e lui era molto disponibile, quindi complimenti a lui per aver voluto giocare nell'Under 21, per ricostruirsi, per giocare". Queste le prime parole di Probierz che ha poi concluso: "Forse il club apprezzerà che abbia preso una decisione del genere e ricostruirà, giocherà e poi tornerà al club e sarà un giocatore fondamentale". In questa stagione l'esterno polacco è sceso in campo appena 273 minuti perdendo posti nelle gerarchie di Mourinho che nelle ultime partite gli ha sempre preferito Spinazzola ed El Shaarawy. La sua ultima apparizione risale alla trasferta di Torino nella quale è entrato nei 20 minuti finali.