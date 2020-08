Roma, il mercato decolla: Schick al Bayer per quasi 30 milioni, Miki ufficiale. Kolarov ai saluti

Il mercato comincia ufficialmente a mezzanotte ma nelle ultime ore quello della Roma sta iniziando a decollare. Patrik Schick e la Roma hanno trovato l’accordo col Bayer Leverkusen: l’attaccante ceco giocherà ancora in Bundes, ai giallorossi circa 29 milioni di euro. Parte di questi verranno dedicati a Smalling. Chris è a Manchester ma non vede l’ora di tornare nella Capitale da Fonseca, che ha parlato e ricevuto rassicurazioni dai Friedkin. Ritroverà anche Mkhitaryan, per cui l’acquisto era solo una formalità dopo l’accordo preliminare già ratificato il 30 giugno. In serata è arrivata anche l’ufficialità. A Trigoria intanto si va avanti con gli allenamenti senza i nazionali: oggi doppia seduta.

Dzeko-Milik e gli esuberi: le ultime di mercato

Ad accendere le preoccupazioni dei tifosi però è soprattutto la questione prima punta. Sarà Dzeko o Milik col bosniaco che raggiungerà Ronaldo e Dybala? Edin è partito in ritiro dalla sua Nazionale col cuore che dice Roma e la testa Juventus ma la sensazione è che questi giorni di assenza saranno veramente decisivi. De Laurentiis per dare Milik (“Ne stiamo parlando”, ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli) e Maksimovic ha chiesto oltre a Under anche Veretout, che però è un imprescindibile per Fonseca e a meno di offerte shock resterà.

Kolarov ormai è a un passo dall’Inter e la conferma arriva dal suo commissario tecnico: “Sta passando ad un club più grande della Roma”. Ma è vicino l’addio alla Nazionale: “Ci ha detto che tra poco lascerà”, ha rivelato il direttore sportivo della Federcalcio serba. Lui potrebbe fare direttamente rotta su Milano da Belgrado senza passare da Roma. Jesus e Santon sono due esuberi che il Genoa del nuovo duo Maran-Faggiano ha individuato come elementi d’esperienza per una salvezza più tranquilla rispetto a quella di quest’anno.

Per l’attacco c’è l’idea Vlahovic: il classe 2000 vuole lasciare la Fiorentina e nei giorni scorsi l’agente è stato a Trigoria a parlarne con la dirigenza. I viola però al momento lo ritengono incedibile. Se si arriverà a uno scontro, la cessione sarà inevitabile.

Il direttore sportivo e la ripartenza della Serie A

Tra i nomi in lizza per diventare il nuovo direttore sportivo della Roma c’è quello dell’ex Lipsia Ralf Rangnick: “Se arrivasse lui, Fonseca dovrebbe dimettersi – ha detto Walter Sabatini a La Gazzetta dello Sport – Per tutti gli allenatori, a meno che abbiano poca personalità, lui sarebbe una specie di tutor ingombrante”.

La Serie A ha avuto l’ok definitivo e ripartirà il 19 settembre. All’Atalanta tre calciatori positivi, Gravina: “Per la riapertura degli stadi aspettiamo l’analisi del comitato tecnico-scientifico”. È mercato anche nelle radio romane: ecco tutti i nuovi palinsesti.