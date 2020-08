La Fiorentina rifiuta tutte le offerte per Vlahovic: per Pradè è incedibile

Nelle ultime ore, in casa Roma, era tornato in auge il nome di Dusan Valhovic, attaccante classe 2000 della Fiorentina indicato come possibile centravanti di riserva per la prossima stagione. Il procuratore del giocatore, Darko Ristic, è stato a Trigoria qualche giorno fa, proponendo il suo assistito ai dirigenti giallorossi. Il club viola, tuttavia, ha fatto sapere di ritenere incedibile il serbo e che rifiuterà ogni offerta. Nell’ultimo campionato, Vlahovic ha totalizzato 6 reti in 30 presenze, trovando la via del gol anche in due occasioni in Coppa Italia. Sul calciatore ci sono pure Milan, Parma e Verona. Ducali e scaligeri lo prenderebbero in prestito.