De Laurentiis vuole Veretout e Under per Milik e Maksimovic

De Laurentiis detta le sue condizioni nell’affare Milik-Under. Ossia vuole imbastire un doppio scambio inserendo anche i cartellini di Veretout e Maksimovic, oltre a quelli già noti del polacco e di Cengiz. A Trigoria però il serbo non convince – riporta “Il Messaggero” – e l’intenzione è quella di non cedere Jordan, ameno di offerte ritenute molto vantaggiose (30 milioni). La volontà rimane dunque quella di sacrificare i soli Cengiz e Riccardi, girando la decina di milioni che arriveranno dalla Juventus per Dzeko.

Il presidente del Napoli potrebbe complicare il valzer di punte: se dovesse impuntarsi sul valore di Milik, che tra un anno va in scadenza di contratto, la Roma non darebbe il via libera a Dzeko per dire sì alla Juve e a Pirlo.