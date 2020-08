Trigoria, palestra e lavoro tattico in campo. Alle 17 la seconda seduta

La Roma continua il suo lavoro in vista della ripresa del campionato. A Trigoria giornata di doppia seduta: la squadra si è ritrovata alle 9.30 per il primo dei due allenamenti senza i nazionali (l’ultimo a partire è stato Villar). Ancora fisioterapia per Pedro, alle prese con la riabilitazione alla spalla. Assenti anche Mirante, Peres, Kluivert e Carles Perez, in quarantena dopo esser stati trovati positivi al coronavirus, oltre ad Javier Pastore che si sta curando all’anca.

INDISPONIBILI

Antonio Mirante: positivo al coronavirus, in quarantena

Bruno Peres: positivo al coronavirus, in quarantena

Justin Kluivert: positivo al coronavirus, in quarantena

Carles Perez: positivo al coronavirus, in quarantena

Pedro: sub-lussazione alla spalla destra, out fino a inizio ottobre

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

ALLENAMENTO

Ore 9.30 – Primo dei due allenamenti di giornata. Stamattina seduta sotto la pioggia durata circa un’ora e un quarto: inizio in palestra, poi in campo per lavoro atletico e focus tattico. Pedro prosegue nel suo percorso riabilitativo. Alle 17 il secondo allenamento.

IN NAZIONALE

Robin Olsen – Svezia

Gianluca Mancini – Italia

Alessandro Florenzi – Italia

Leonardo Spinazzola – Italia

Aleksandar Kolarov – Serbia

Riccardo Calafiori – Italia U20

Bryan Cristante – Italia

Lorenzo Pellegrini – Italia

Nicolò Zaniolo – Italia

Gonzalo Villar – Spagna U21

Cengiz Under – Turchia

Edin Dzeko – Bosnia

Patrik Schick – Repubblica Ceca